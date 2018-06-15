Volkswagen раскрыл характеристики электро-болида I.D. R Pikes Peak

Команда немецкой компании с новым электрическим болидом I.D. R Pikes Peak намерена установить мировой рекорд в гонке на горе Пайкс-Пик. Сегодня производитель опубликовал видеоролик, а также рассекретил характеристики болида.

Новинка получила серый цвет и номер 94, а его силовая установка представлена двумя электромоторами. Суммарная отдача установки составит 670 л.с.

Также в автомобиле установлены литий-ионные аккумуляторы. Электромоторы расположились по одному на каждой оси.

Кроме этого, I.D. R Pikes Peak оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении.

Вес болида вместе с пилотом не превысит 1 100 кг, а его ускорение будет осуществляться за 2,25 секунды до 100 км/ч. За рулем болида будет гонщик из Франции Ромен Дюма.

