Команда немецкой компании с новым электрическим болидом I.D. R Pikes Peak намерена установить мировой рекорд в гонке на горе Пайкс-Пик. Сегодня производитель опубликовал видеоролик, а также рассекретил характеристики болида.
Volkswagen раскрыл характеристики электро-болида I.D. R Pikes Peak
15.06.2018 17:01
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Новинка получила серый цвет и номер 94, а его силовая установка представлена двумя электромоторами. Суммарная отдача установки составит 670 л.с.
Также в автомобиле установлены литий-ионные аккумуляторы. Электромоторы расположились по одному на каждой оси.
Кроме этого, I.D. R Pikes Peak оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении.
Вес болида вместе с пилотом не превысит 1 100 кг, а его ускорение будет осуществляться за 2,25 секунды до 100 км/ч. За рулем болида будет гонщик из Франции Ромен Дюма.
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