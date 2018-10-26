Volkswagen представил новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross‍

После активной тизерной компании немецкая марка провела презентацию своего самого маленького кроссовера в модельном ряду T-Cross.

Его дебют состоялся в рамках специального мероприятия на территории Амстердама, при этом уже есть информация о планах производителя привезти новинку и на российский рынок, правда пока окончательного решения еще не принято.

За основу нового Volkswagen T-Cross была взята платформа MBQ A0, которая использовалась при создании Polo. Длина автомобиля составляет 4 107 мм, а высота 1 558 мм. При этом расстояние между осями составляет 2 563 мм.

Объём багажного отделения составляет 455 литров, а при сложенных задних сидениях показатель составит 1 281 л. У кроссовера будет немало цветовых вариантов оформления салона, да и вариантов персонализации кузова окажется немало.

Говоря о салоне автомобиля, то там будет установлена информационно-развлекательная система с 6.5 или 8,0-дюймовым экраном, а в целом оформление выполнен в стиле Polo. В списке оснащенности есть ряд современных систем и помощников водителю.

Еще для нового T-Cross будут доступны пакеты Design и R-Line. В подкапотном пространстве кроссовера будет располагаться один из трех двигателей.

Так, в моторной гамме заявлен литровый турбированный двигатель, который будет иметь мощность 95 или 115 л.с., еще один бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, и дизельный мотор 1,6 литра с отдачей 95 л.с.

Серийная сборка новинки стартует на предприятии компании в Испании, а его продажи запланированы на весну 2019 года.