В 2019 году компания Cadillac привезет в РФ новые кроссоверы

В следующем году американский концерн GM на российском рынке намерен начать продажи как обновленных, так и абсолютно новых автомобилей.

Так, в следующем году, а точнее в первом квартале до российских дилеров должны приехать обновленные Chevrolet Camaro, который уже предлагается для заказа, и Cadillac CT6.

При этом ближе к концу 2019 года в нашу страну планируется привезти сразу три кроссовера марки Cadillac. Одним из таких кроссоверов, как сообщает WardsAuto, станет компактная модель Cadillac XT4.

Также дилеры намерены начать продажи среднеразмерного кроссовера XT5, причем предполагается, что в нашу страну приедет обновленная его версия.

Ну и третьим представителем SUV от Cadillac станет большой внедорожник XT6, презентация которого будет проходить на автосалоне в Детройте в январе.

Напомним, что последней новинкой от американского бренда стала спецверсия Cadillac Escalade, о которой портал «ТвоёАвто» уже писал.