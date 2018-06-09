На тестах замечен обновлённый кроссовер Cadillac XT5

Рестайлинговая версия кроссовера будет представлена в январе следующего года в рамках автошоу в Детройте, а пока американский производитель проводит тестирование модели.

Кроссовер уже заметили фотошпионы, а шпионские фото уже опубликованы в сети.

Судя по расположению камуфляжной пленки, у кроссовера после обновления произойдет минимум изменений в экстерьере.

Обновление пройдет по стандартной схеме: бамперы, решетка радиатора, оптика. При этом в моторной гамме ожидается появление нового двухлитрового двигателя с турбиной.

Еще в линейке двигателей будет 3,6-литровый бензиновый мотор с шестью цилиндрами и мощностью 320 л.с.