Cadillac представила новый кроссовер Cadillac XT4‍

На открывшемся сегодня автосалоне в Нью-Йорке американская компания Cadillac представила свой новый компактный кроссовер XT4.

Эта модель расположится в модельном ряду автопроизводителя ниже чем существующий кроссовер Cadillac XT5 и соответственно новинка стала немного меньше старшей модели.

Cadillac XT4 получил размеры: длина — 4 599 мм, ширина — 1 881 мм, высота — 1 627 мм, размер колесной базы — 2 779 мм.

Все характеристики XT4 пока не раскрыли. К примеру, сейчас неизвестно какой объём багажника, при это было сказано, что со сложенными задними креслами грузовое отделение увеличивается до 1 385 л.

Внешне новый американский кроссовер выполнен в фирменном стиле марки, при этом задние фонари имеют оригинальный дизайн.

Мотор для кроссовера пока только один и это 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Трансмиссия для кроссовера одна «автоматическая», а привод полный или передний. Кроссовер в салоне получил премиальные материалы, отделку из натурального дерева и карбоновые вставки.

Также для новинки предлагается большое количество систем безопасности и активная подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов.

В продажу Cadillac XT4 поступит осенью 2018 года по цене от 35 790 долларов, что в пересчете приблизительно 2,1 млн рублей. Когда модель появится в России пока не известно, но в 2018 году ее ожидать не стоит.