В SEAT раскрыли подробности о новом внедорожнике SEAT Tarraco

Сегодня в компании SEAT раскрыли подробности о новом внедорожнике SEAT Tarraco, сообщив, что его продажи на европейском рынке стартуют в начале 2019 года. Новинка является флагманским автомобилем компании и будет предлагаться на многих рынках. Этот семиместный автомобиль создавался на платформе MQB-A, которая лежит в основе Skoda Kоdiaq.

В отличие от последнего у SEAT Tarraco будут адаптивные амортизаторы, а вот подвеска McPherson спереди и многорыжачка сзади будут как и у соплатформенника.

Линейка двигателей автомобиля будет представлена 4 силовыми установками, две из которых бензиновые. Первый двигатель имеет объём 1,5 литра и мощность 147 л.с. В паре с этим бензиновым мотором будет работать шестискоростная «механика», а вот система привода будет только на переднюю ось.

Вторым бензиновым агрегатом становится двухлитровый двигатель с отдачей 187 л.с., который будет работать с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением, а также предложат полноприводную систему. Внедорожник с таким двигателем будет самым быстрым.

Его разгон до 100 км/ч займет 8 секунд, а максимальная скорость составит 211 км/ч.

Дизельная линейка представлена одним двигателем объёмом два литра, но с разной степенью форсировки – 147 и 187 л.с. Более мощная установка будет работать только с полноприводной системой.