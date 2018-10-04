Компания Seat в Париже представила серийный кроссовер Seat Tarraco

Seat на Парижский автосалоне привезла новый кроссовер Tarraco, который как и другие модели компании построен на платформе от Volkswagen. В этот раз в основе Tarraco лежит тележка MQB, которую можно встретить в Kodiaq и Tiguan Allspace.

Стоит отметить, что название новому кроссоверу выбрали в ходе народного голосования. В нем приняло участие 146 тысяч человек из 134 стран мира.

Seat Tarraco первым получил некоторые элементы из нового фирменного стиля компании. В дальнейшем они будут применятся и на других моделях марки.

Сбоку Tarraco очень похож на своего донора, а внешние отличие кроссовера от Tiguan Allspace заключаются только в перелицованном «передке» и корме.

В продажу новинка поступит до конца 2018 года, а первые экземпляры доберутся до дилеров только в январе 2018 года.

Seat Tarraco в ЕС будет предлагаться с 1,5-литровым 150-сильным мотором и 2,0-литровыми 150 и 190 л.с. дизельными ДВС.

Еще в линейке двигателей предложат двухлитровый 190-сильный бензиновый мотор.

Трансмиссия будет доступна 6-ступенчатая механическая с передним приводом и семиступенчатая роботизированная с полным приводом.

Стоит отметить, что испанский кроссовер немного длиннее моделей Kodiaq и Tiguan Allspace, также у него более богаче комплектации и соответственно модель в базовой комплектации будет стоить дороже.