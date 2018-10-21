SEAT приступил к выпуску SEAT Tarraco на главном заводе Volkswagen

Презентация нового серийное кроссовера SEAT Tarraco состоялась в начале этого месяца на автомобильном шоу в Париже.

Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее, а недавно в компания SEAT заявила о том, что на ее заводе Martorell в Испании скоро запустят в производство новую модель.

Но оказалось, что речь идет об автомобиле Audi A1. При этом недавно представители компании рассказали, что уже начали серийное производство внедорожника SEAT Tarraco на главном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге.

Первые партии новинки должны поступит к дилерам до конца года, а информация о дате старта продаж и ценах будет объявлена дополнительно.