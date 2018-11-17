Skoda запатентовала название Skoda Kosmiq для нового кроссовера

Чешский автопроизводитель зарегистрировал в патентном ведомстве новую торговую марку — Kosmiq и как сообщает Autoblog ее будут использовать в новом компактном кроссовере.

Известно, что Kosmiq представят в начале 2019 года и как сообщают зарубежные профилирующие издания, в модельном ряду он расположится ниже Karoq и Kodiaq. Внешность Skoda Kosmiq будет похожа на концепт Vision X.



Напомним, что этот концепт создавали на платформе MQB A0, а такая тележка уже используется на новом Polo и Kodiaq.

Предположительно, серийный Kosmiq получит литровый турбомотор мощностью от 100 л.с., а также 1,5-литровый турбодвигатель с 150-сильной отдачей. Также чешская компания в декабре представит хэтчбек Skala, который на рынке заменит хэтчбек Rapid.