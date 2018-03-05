Новый компактный кроссовер Skoda Vision X представлен официально

Чешский автопроизводитель до премьерного показа решил опубликовать все подробности про новый кроссовер Skoda Vision X. Мировой общественности новинка будет представлена в рамках Женевского автосалона, который начнет свою работу 6 марта для представителей СМИ.

На мотор-шоу кроссовер будет представлен в качестве концепта, а он становится предвестником нового кроссовера, который будет на ступень ниже моделей Kodiaq и Karoq.

Серийная версия прототипа будет дебютировать в следующем году. Основан кроссовер на платформе MQB, а его дизайнерские решения выполнены в фирменной стилистике марки. Длина модели составляет 4 255 мм, а ширина и высота – 1 807 и 1537 мм соответственно.

Расстояние между осями составит 2 645 мм. Объём багажного отделения составляет 380 литров. Салон нового Skoda Vision X четырехместный и в нем производитель предложит виртуальную приборную панель, а также будет информационно-развлекательная система с «парящим» экраном.

В комплекте с кроссовером будет квадрокоптер. Моторная гамма будет представлена трубированным 1,5-литровым двигателем мощностью 130 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента. Работать двигатель будет на бензине или газе.

Также с двигателем будет работать два электромотора. Первый электродвигатель будет приводить в движение заднюю ось, а второй выступит в качестве стартер-генератора.

Разгон кроссовера до первой сотни будет 9,3 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Запас хода составит 650 км, а только на электротяге кроссовер проедет два километра.