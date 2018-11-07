Компания Skoda показала салон пятидверного хэтчбека Scala

Впервые подробности о новом хэтчбеке, который станет заменой Rapid, компания раскрыла в прошлом месяце.

Теперь производитель продолжает тизерную кампанию, подогревая интерес поклонников и публикует изображения салона новинки, которая будет назваться Scala.

Пятидверный хэтчбек будет представлен 6 декабря, а публичный показ состоится в рамках Женевского автосалона.

В салоне автомобиля будет располагаться 10,3-дюймовый экран, а также информационно-развлекательная система с 9,2-дюймовым экраном и поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay.

В целом дизайн выполнен в стилистике концепта Vision RS и для интерьера предложат разные варианты оформления с применением различных материалов.

Кроме этого, в компании рассказали о таком нововведении как Skoda Connect. Это будет набор, в котором предложат карты Google Earth, а также с помощью Skoda Connect появится возможность управления автомобилем со смартфона и будет доступен комплект приложений.

Обновление программного обеспечения будет происходить «по воздуху». О других подробностях портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Добавим, что презентация Scala состоится 6 декабря и будет проходить Тель-Авиве.