На российском рынке в текущем месяце подорожали еще два автомобиля. Недавно специалисты сайта «Цена Авто» сообщали об удорожании почти всех автомобилей марки Mitsubishi, а сегодня сообщается, что в нашей стране подорожали еще и две модели KIA.

По данным экспертов, которые ведут мониторинг цен на новые авто, KIA подняла цены на седаны KIA Cerato и хэтчбеки KIA Ceed в РФ.

Эти модели прибавили в цене двадцать тысяч рублей, причем удорожание произошло всех комплектаций.

Так, KIA Cerato четвертой генерации предлагается по цене от 1 069 000 рублей, тогда как максимальная комплектация обойдется уже в 1 379 900 рублей.

Хэтчбек KIA Ceed третьего поколения доступен для покупки в ноябре по цене от 984 900 рублей. Топовая версия теперь имеет ценник 1 494 900 рублей.