Mitsubishi в России подняла цены почти на весь модельный ряд

Компания Mitsubishi в России пересмотрела цены в ноябре почти на все автомобили, официально представленные на рынке. Удорожание в зависимости от модели и комплектации составило 20 тысяч рублей минимум и 100 тысяч рублей максимум.

Ценники производитель не переписал только на внедорожник Pajero. Так, цены были переписаны на четыре комплектации кроссовера ASX, которые оснащены двухлитровым 150-сильным мотором.

Комплектации модели с таким двигателем теперь оценены в 1 445 000-1 605 000 рублей. С новыми ценниками в ноябре предлагается и кроссовер Outlander, причем стоимость изменилась как модели обновленной, так и рестайлинговой.

Во всех комплектациях этот автомобиль предлагается на 20 тысяч рублей дороже. Eclipse Cross также прибавил в цене и его стоимость варьируется от 1 429 000 до 2 198 000 рублей. На сумму от 20 до 100 тысяч рублей подорожал Mitsubishi Pajero Sport 2018.

В частности, до 100 тысяч рублей подорожал автомобиль этого года выпуска в зависимости от комплектации, а модель 2017 года прибавила максимум 20 тысяч рублей, но в четырех из шести комплектаций, сообщает «Цена Авто».

На двадцать тысяч рублей подорожал и пикап L200 2018, причем цены переписали на три из пяти комплектаций.