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Дилеры Kia в России начали продажи нового седана Kia Cerato

Новости
01.10.2018 10:58
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В начале прошлого месяца российский офис Kia озвучил цены и комплектации на новое, четвертое по счету поколение седана Kia Cerato.

Сегодня 1 октября дилеры Kia в России начали полноценные продажи нового седана Kia Cerato, предлагающегося в десяти комплектациях с двумя моторами.

Начальная стоимость автомобиля в России составляет 1 049 900 рублей. Максимальная комплектация модели получила ценник 1 359 900 рублей.

Более подробно о стоимости и комплектациях портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

«Автотор» начал выпускать новое поколение седана Kia Cerato

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