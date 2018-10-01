Дилеры Kia в России начали продажи нового седана Kia Cerato

В начале прошлого месяца российский офис Kia озвучил цены и комплектации на новое, четвертое по счету поколение седана Kia Cerato.

Сегодня 1 октября дилеры Kia в России начали полноценные продажи нового седана Kia Cerato, предлагающегося в десяти комплектациях с двумя моторами.

Начальная стоимость автомобиля в России составляет 1 049 900 рублей. Максимальная комплектация модели получила ценник 1 359 900 рублей.

Более подробно о стоимости и комплектациях портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.