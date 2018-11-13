Новый кроссовер Hyundai Palisade представили на официальном фото

Совсем недавно компания Hyundai раскрыла информацию о своем большом кроссовере и о публиковала первый тизер новинки, анонсируя его презентацию.

При этом в распоряжении издания «АвтоРевю» оказалось первое официальное изображение новинки, которая будет представлена под названием Palisade.

Этот внедорожник имеет дизайн концепта Hyundai Grandmaster, представленного в начале лета. Новая модель придет на смену Grand Santa Fe.

Предполагается, что в основе кроссовера располагается платформа от нового Kia Telluride. Его премьерный показ состоится в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.

Между тем Palisade возглавил рейтинг самых ожидаемых новинок этого автосалона.