Совсем недавно компания Hyundai раскрыла информацию о своем большом кроссовере и опубликовала первый тизер новинки, анонсируя его презентацию.
Новый кроссовер Hyundai Palisade представили на официальном фото
13.11.2018 04:13
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При этом в распоряжении издания «АвтоРевю» оказалось первое официальное изображение новинки, которая будет представлена под названием Palisade.
Этот внедорожник имеет дизайн концепта Hyundai Grandmaster, представленного в начале лета. Новая модель придет на смену Grand Santa Fe.
Предполагается, что в основе кроссовера располагается платформа от нового Kia Telluride. Его премьерный показ состоится в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.
Между тем Palisade возглавил рейтинг самых ожидаемых новинок этого автосалона.
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