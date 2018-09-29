Lifan X50 возглавил ТОП-10 самых популярных в России китайских SUV

Рейтинг самых популярных SUV подготовлен на основании данных по продажам китайских автомобилей за восемь месяцев 2018 года.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне покупают кроссоверы и внедорожники китайской марки Lifan, которые заняли первые четыре места в ТОП-10, а возглавил его кроссовер Lifan X50.

Его продажи за период январь-август этого года составили 1935 штук, что на 15% меньше. Второй результат у Lifan X60 с показателем 1816 реализованных единиц, что на 53% меньше.

Новый Lifan X70 расположился на третьем месте. Его продажи составили 1614 экземпляров. Как известно, этот кроссовер является новым поколением Lifan X60 и пока обе генерации модели предлагаются в России одновременно.

На четвертом месте располагается кроссовер Lifan Myway, который был продан в количестве 1 603 штук. В первой пятерке оказался Chery Tiggo, который разошелся тиражом в количестве 1 541 ед., что меньше на 19,6%.

Во второй пятерке ТОП-10 самых популярных в России китайских SUV оказались: