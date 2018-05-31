Lifan в РФ назвал цены на кроссовер Lifan Myway с «автоматом»

Осенью прошлого года кроссовер вышел на российский рынок и предлагался в заднеприводном исполнении с 1,8-литровым 125-сильным мотором, пару которому составляла пятискоростная механическая коробка передач.

Для покупки модель предлагалась только в комплектации Luxury, а теперь на российском рынке автомобиль стал доступен еще и в комплектации Comfort и Luxury+.

Автоматическая коробка передач будет доступна в самой дорогой комплектации Luxury+. Цена на Luxury+ в механической коробкой составляет 899 900 рублей, а эта же комплектация с автоматом оценена в 989 900 рублей.

В базовой версии Lifan Myway будут колесные диски размером 16 дюймов, системы ABS+EBD, ESP, подогрев передних сидений, Эра Глонасс, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном размером 9 дюймов и другое. Цена начальной комплектации кроссовера составляет 849 900 рублей.