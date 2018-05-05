Новый кроссовер Lifan X70 в России поступил в продажу

Собираемый на предприятии «Дервейс» в Черкесске кроссовер уже доступен для покупки у дилеров и более того, его уже протестировали в Крыму журналисты.

Новинка, которая по сути является новым поколением X60, была анонсирована в прошлом месяце, в том числе и с необычными для России опциями.

Стоит отметить, что Lifan X70 продается и еще будет предлагаться в России наряду с Х60. Говоря об опциях автомобиля, то тут производитель предложит в базе подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, подогрев боковых зеркал и сидений, а также систему Эра Глонасс, датчики давления в шинах и систему экстренного торможения.

В более дорогих комплектациях будет панорамный люк, сидения с регулировкой, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и другое.

При этом необычными для России опциями у кроссовера станут крепления для перевозки на крыше велосипедов, а также сноубордов и лыж.

Моторная гамма представлена бензиновым мотором объёмом 2,0 литра и мощностью 136 лошадиных сил. В паре с мотором предлагается пятискоростная механика или вариатор, которые работают только с переднеприводной системой.

Стоимость кроссовера составляет 799 000 рублей минимум, тогда как топовый вариант оценили в один миллион рублей.