В модельном ряду марки Aurus может появиться купе

Новый российский бренд Aurus представил седан и лимузин на автосалоне в Москве , однако в модельном ряду марки будет еще минивэн , внедорожник , кабриолет и как стало известно будет еще и купе.

О появлении в модельной линейке Aurus автомобиля в кузове купе сообщает «Российская газета».

По информации журналистов, купе войдет в линейку Senat, при этом в дальнейшем названия лимузина и купе планируется изменить, чтобы можно было их разграничивать.

Какие-либо подробности о проекте не сообщаются. Напомним, что ранее были названы первые официальные дилеры новой марки Aurus, а также сообщалось, что на автомобили Aurus поступили первые заявки из-за рубежа.