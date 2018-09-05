Новый российский бренд Aurus представил седан и лимузин на автосалоне в Москве, однако в модельном ряду марки будет еще минивэн, внедорожник, кабриолет и как стало известно будет еще и купе.
В модельном ряду марки Aurus может появиться купе
05.09.2018 16:22
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О появлении в модельной линейке Aurus автомобиля в кузове купе сообщает «Российская газета».
По информации журналистов, купе войдет в линейку Senat, при этом в дальнейшем названия лимузина и купе планируется изменить, чтобы можно было их разграничивать.
Какие-либо подробности о проекте не сообщаются. Напомним, что ранее были названы первые официальные дилеры новой марки Aurus, а также сообщалось, что на автомобили Aurus поступили первые заявки из-за рубежа.
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