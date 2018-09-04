Марка Aurus случайно рассекретила внедорожник «Комендант»‍

Первый внедорожник нового бреда Aurus дебютирует в следующем году, но его внешность уже раскрыта, причем случайно. На официальной страничке Aurus Motors случайно было опубликовано изображение внедорожника Aurus Komendant.

Модель создана в стиле седана Senat, который публично впервые был представлен на Московском международном автосалоне.

Достоверно пока неизвестно, что будут устанавливать в российский внедорожник, но по слухам под капотом у Komendant будет 4,4-литровый V8 мощностью 600 л.с. Пару ДВС составит 9-ступенчатый «автомат».



Напомним, в рамках проекта «Кортеж» разработан модельный ряд премиальных автомобилей для политической элиты РФ.

Также в рамках проекта будет еще создан мотоцикл сопровождения, который будет выпускаться под маркой «ИЖ». В дальнейшем еще выпустят «народный кроссовер», прототип которого будет представлен в следующем году.