Nissan в РФ начала продажи обновленного кроссовера Juke 2018

Выход обновленного кроссовера был анонсирован в прошло месяце. Теперь же модель стала доступна для заказа в России, а вместе с тем были озвучены цены и комплектации на кроссовер.

Как и предполагалось ранее, кроссовер Juke 2018 модельного года стал доступен для покупки в пяти комплектациях. В России автомобиль предлагают у двух новых комплектациях, а именно в версии QE+ и QE+ Perso. Стоимость базовой комплектации составляет 1,2 миллиона рублей.

За эти деньги клиенту предложат Nissan Juke 2018 с климат-контролем, передними и задними электростеклоподъёмниками, аудиосистемой, светодиодными ДХО и AUX-разъемом.

В комплектации SE+ за 1 243 000 рублей предложат кроссовер с мультимедийной системой NissanConnect и камерой заднего вида, а в исполнении QE+ с ценником 1 310 000 рублей уже будет система доступа в салон без ключа и запуск двигателя с кнопки.

В комплектации LE+ Perso, которая получила ценник 1 415 000 рублей, будет отделка салона кожей, система предупреждения о смене полосы движения, а также аудиосистема Bose с шестью динамиками.

В цветовой гамме кроссовера появились два новых цвета — синий (Vivid Blue) и бронзовый (Chestnut Bronze), а для желающих подчеркнуть индивидуальность будут доступны колеса в версия QE+ Perso и LE Perso, в которых можно сделать цветные вставки.

Кроме этого, компания предлагает заказать детали экстерьера в цвет кузова. Что касается салона кроссовера, то в нем будет предлагаться два варианта оформления — оранжевый (Energy Orange) и синий (Power Blue). Еще предлагается выбрать элементы блестящего черного цвета. Напомним, что обновленный кроссовер был представлен в марте на Женевском автосалоне.