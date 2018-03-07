Nissan привезет в Россию обновленный кроссовер Nissan Juke‍

Компактный кроссовер получил новые цвета кузова и комплектации. В Европе обновленный Juke поступит в продажу весной и в России летом.

На Женевском автосалоне показали слегка обновленный популярный субкомпактный кроссовер Nissan Juke. Он получил новую радиаторную решетку, затемненную оптику, поворотники в корпусах боковых зеркал и новые колесные диски.

Также для кроссовера подготовили два новых цвета кузова — Vivid Blue и Chestnut Bronze. Для интерьера предложат оттенки Energy Orange и Power Blue. В обновленном Juke добавили аудиосистему Bose Professional и рулевое колесо обтянутое натуральной кожей высокого качества.

В РФ обновленный японский кроссовер появится летом 2018 года. Он будет предлагаться в шести комплектация SE, SE+, LE, LE Perso, QE+, QE+ Perso.

Подробности о российской версии обновленного Juke пока ничего не сообщают. Сейчас кроссовер доступен с 1,6-литровым 117-сильным мотором и вариатором. Минимальная стоимость автомобиля составляет 1 107 000 рублей.