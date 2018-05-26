Обновленный кроссовер Nissan Juke вскоре появится в России‍

Российский офис Nissan в скором времени начнет продажи обновленной версии кроссовера Nissan Juke, о чем стало известно российским журналистам.

Конкретные даты выхода кроссовера не называют, но как пишет «Автостат», модель будет предлагаться в шести комплектацих, две из которых станут новыми — QE+ и QE+ Perso.

Во всех версиях кроссовера будут боковые зеркала заднего вида с регулировкой, передние и задние электростеклопоъёмники, аудиосистема, светодиодные ДХО, а также климат-контроль.

С комплектации SE+ для обновленного Nissan Juke предложат мультимедийную систему Nissan Connect с камерой заднего вида.

Среди изменений в модели можно отметить обновленную решетку радиатора, затемнённые фары, а также указатели поворота на боковых зеркалах заднего вида.

Колесные диски будут на 16, 17 и 18 дюймов. В салоне появились два новых варианта оформления – оранжевый и синий. Напомним, что слегка обновленный кроссовер был представлена на автосалоне в Женеве.