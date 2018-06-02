Большинство производителей пропустят ММАС‍

В августе этого года стартует Международный автосалон в Москве, который пройдет в период с 29 августа по 9 сентября.

Как и прошлый автосалон в Москве, в этом году уже сообщается о том, что многие автопроизводители отказываются от участия в этом мероприятии.

При этом точно на мотор-шоу покажет новинки «АвтоВАЗ», а также будут представлены автомобили из проекта «Кортеж».

Как сообщает «Автостат», от участия в ММАС отказалась компания Mitsubishi. Также не будут присутствовать на мероприятии китайские бренды Hawtai, Haima, Geely, Chery, а еще свои новинки не привезет в Москву Citroen, Changan, Datsun, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, MINI, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Smart, Land Rover, Skoda, Nissan, Subaru, Suzuki, Peugeot, Porsche, Honda, SsangYong.

Работа автосалона для журналистов начнется 29 августа, а все желающие смогут посетить крупную автомобильную выставку только с 31 августа.

Отсутствие большинства участников объясняется недостаточно высокими продажами автомобилей в России, а чтобы принять участие в автосалоне необходимо выложить приличную сумму.