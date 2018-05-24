Как и предполагалось ранее, премьера нового российского бренда Aurus, под которым дебютируют автомобили из проекта «Кортеж» состоится в рамках Московского автосалона в день его открытия, то есть 29 августа 2018 года.
Мировая премьера нового бренда Aurus пройдет 29 августа в Москве
24.05.2018 06:16
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Накануне состоялась презентация российского бренда для журналистов, благодаря чему стали известные некоторые другие подробности.
В частности, стало известно о сроках появления внедорожника о том, что автомобили Aurus будут экспортировать.
Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Что касается российской премьеры автомобилей, то они будут представлены в Москве в августе, а прием заказов планируют начать в начале осени.
Более точные сроки будут озвучены позднее. Впрочем, ранее глава Минпромоторга сообщил, что предварительная стоимость автомобилей будет около 10 миллионов рублей.
В Сети опубликовано первое «живое» фото салона седана «Кортеж»
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