Мировая премьера нового бренда Aurus пройдет 29 августа в Москве

Как и предполагалось ранее, премьера нового российского бренда Aurus, под которым дебютируют автомобили из проекта «Кортеж» состоится в рамках Московского автосалона в день его открытия, то есть 29 августа 2018 года.

Накануне состоялась презентация российского бренда для журналистов, благодаря чему стали известные некоторые другие подробности.

В частности, стало известно о сроках появления внедорожника о том, что автомобили Aurus будут экспортировать.

Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Что касается российской премьеры автомобилей, то они будут представлены в Москве в августе, а прием заказов планируют начать в начале осени.

Более точные сроки будут озвучены позднее. Впрочем, ранее глава Минпромоторга сообщил, что предварительная стоимость автомобилей будет около 10 миллионов рублей.