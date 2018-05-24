Volkswagen опубликовала первые снимки внедорожника Tharu

Немецкий автопроизводитель продолжает готовить к выходу свой новый кроссовер, который назвали «народным» автомобилем. Новинкой станет модель, которая получила название Tharu.

Этот кроссовер станет глобальным автомобилем, который сначала стартует на китайском рынке. К слову ранее были опубликованы фото китайской версии. На российский рынок эта новинка также доберется, о чем сообщалось ранее.

Сегодня Volkswagen опубликовала первые официальные снимки внедорожника Tharu, который на рынок выйдет уже в этом году. Его серийное производство наладят на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Также новинки доберется и до Северной и Южной Америки, а также в страны СНГ и в Россию.

В нашей стране его производство намерены организовать на предприятии в Калуге. В целом же планируемые объёмы выпуска внедорожника в мире составляют 400 тысяч штук.

В основе Tharu расположится платформа MQB, а в модельном ряду он расположится на степень ниже Tiguan. Габариты новой модели будут сопоставимы с Skoda Karoq.

Впрочем, от последнего новинке достанутся и бензиновые двигатели объёмом 1,2 и 1,4 литра.