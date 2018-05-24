Немецкий автопроизводитель продолжает готовить к выходу свой новый кроссовер, который назвали «народным» автомобилем. Новинкой станет модель, которая получила название Tharu.
Volkswagen опубликовала первые снимки внедорожника Tharu
Этот кроссовер станет глобальным автомобилем, который сначала стартует на китайском рынке. К слову ранее были опубликованы фото китайской версии. На российский рынок эта новинка также доберется, о чем сообщалось ранее.
Сегодня Volkswagen опубликовала первые официальные снимки внедорожника Tharu, который на рынок выйдет уже в этом году. Его серийное производство наладят на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Также новинки доберется и до Северной и Южной Америки, а также в страны СНГ и в Россию.
В нашей стране его производство намерены организовать на предприятии в Калуге. В целом же планируемые объёмы выпуска внедорожника в мире составляют 400 тысяч штук.
В основе Tharu расположится платформа MQB, а в модельном ряду он расположится на степень ниже Tiguan. Габариты новой модели будут сопоставимы с Skoda Karoq.
Впрочем, от последнего новинке достанутся и бензиновые двигатели объёмом 1,2 и 1,4 литра.