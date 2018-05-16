Новый серийный кроссовер Volkswagen Tharu показали на официальных фото

Фотографии нового кроссовера размещены на сайте министерства промышленности Китая, вместе с некоторыми подробностями о новинке.

Серийный кроссовер Volkswagen Tharu создается на базе концептуальной модели Powerful Family SUV, а последний был показан на автошоу в Пекине.

Новый кросс получит те же дизайнерские решения, что и у прототипа. Что касается габаритов, что они будут сопоставимы с Skoda Karoq и составят: 4 453/1 841/1 632 мм. Расстояние между осями будет 2 688 или 2 680 в зависимости от версии.

Моторная гамма будет представлена турбированными бензиновыми двигателями с рабочим объёмом 1,2 или 1,4 литра с отдачей 116 и 150 л.с. соответственно.

Среди трансмиссия будет доступна шестискоростная механическая коробка или семискоростной робот, а система привода будет только на переднюю ось. Новинку будут собирать на совместном предприятии Volkswagen и SAIC в Китае.