Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию в 2020 году

В Сети наряду со шпионскими фото нового кроссовера немецкой компании, появились подробности о новинке.

Благодаря опубликованным фотографиям стало известно, что новинка получила название Tharu или «народный автомобиль», а ранее такой был анонсирован и на российском рынке.

Таким образом, новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет на рынок России, а его серийная сборка стартует на предприятии в Калуге.

Новая модель является товарной версией представленного в начале прошлого года концепта Powerful Family SUV.

Создается кроссовер на платформе MQB, а моторная гамма, как ожидается, будет представлена турбированными двигателями объёмом 1,2 и 1,4 литра и мощностью 116 и 150 л.с. соответственно.

В паре с моторами будет работать шестискоростная механика или семискоростной робот с двумя сцеплениями.

В планах Volkswagen продавать около 400 000 Volkswagen Tharu по всему миру ежегодно. Уже к 2020 году автомобиль станет доступен для покупки в России, Мексике и Аргентине.