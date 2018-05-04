Опубликовано первое изображение новейшего кроссовера Renault для России

В этом году на автосалоне в Москве компания Renault должна представить совершенно новый кроссовер, который будет относится к С-классу. Ранее представители компании уже анонсировали модель, причем сейчас сообщается, что на предприятии в Москве уже ведут подготовку к производству новинки.

Ни названия модели, ни каких-либо других подробностей о модели не приводят, при этом достоверно известно, что российский авторынок станет первым, где она дебютирует.

Между тем, в этом году марка Dacia отмечает свой 50-летний юбилей и в честь такого события производитель опубликовал изображение, на котором представлены наиболее значимые автомобили бренда Dacia, которые на других рынка продаются под брендом Renault.

На изображении присутствует и некая загадочная модель. Предполагается, что это тот самый кроссовер, который дебютирует в России, а затем появится и под брендом Dacia.

Таким образом, появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России. Есть информация, что кроссовер будет основан на модернизированной версии платформы В0. Напомним, что ранее в Сети появились первые фото обновленных Renault Logan и Sandero‍. Недавно Renault представила обновленную спецверсию Duster Dakar для России.