В Сети появились первые фото обновленных Renault Logan и Sandero‍

Обновленные модели Renault Logan и Renault Sandero более года назад обновились для европейского рынка, также обновление получили и версии для Украины и Турции, а еще появлялись патентные изображения автомобилей для российского рынка.

Теперь обновленные Renault Logan и Renault Sandero готовит бразильское подразделение компании. Накануне в Сети появились патентные изображения автомобилей, судя по которым они получат дизайн близкий к российскому варианту.

В сравнении с предшественником седан Renault Logan получит новый передний и задний бамперы, радиаторную решетку, а также задние фонари. По стандартной схеме обновится и хэтчбек Sandero, причем корма его будет оформлена совсем по-другому.

Что касается изменений в техническом плане, то сообщается, что для седана и хэтчбека после обновления будет предлагаться не роботизированная коробка Easy’R, а вариатор, который будет работать с 1,6-литровым 118-сильным двигателем.

Двигатель объёмом один литр также останется в моторной гамме и работать он будет только с механической коробкой передач. Обновленные Renault Logan и Sandero появятся в Бразилии в 2019 году.