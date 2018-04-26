Renault представила обновленную спецверсию Duster Dakar для РФ

Российский офис компании Renault представил обновленную спецверсию Duster Dakar для РФ, получившую дизайн в стиле ралли-рейда.

Лимитированный вариант кроссовера появится в дилерских центрах компании в следующем месяце. В экстерьере кроссовера отличительным станут расширители колесных арок, легкосплавные колесные диски размером 16 дюймов черного цвета, а также черные элементы и хромированная накладка на заднем бампере с надписью Dakar.

Цветовая гамма Duster Dakar будет представлена шестью цветами, в числе которых эксклюзивный «Оранжевая Аризона».

В салоне кроссовера предлагают хромированные накладки на порогах, резиновые коврики, а также консоль и рукоятки дверей черного цвета.

Для лимитированного варианта Duster Dakar будет доступен только полный привод. С 1,6-литровым двигателем спецверсию оценили в 1 005 990 рублей.

С двухлитровым 143-сильным мотором кроссовер оценили в 1 045 990 рублей, а с турбированным дизельным агрегатом объёмом 1.5 литра цена составит 1 079 990 рублей. Пару силовым установкам составит шестискоростная коробка передач, а для двухлитрового бензинового мотора предложат и автоматическую трансмиссию.