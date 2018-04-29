Появились новые фото «экспедиционного» внедорожника УАЗ «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод выпускает новые версии своего внедорожника. Так, в этом месяце был представлен экспедиционный внедорожник УАЗ «Патриот» , о котором подробно портал «ТвоёАвто» писал ранее. Также к выходу готовится и «футбольная» версия модели.

В момент презентации УАЗ «Патриот», предназначенного для экспедиций, компания опубликовала всего пару фотографий, а теперь появились и новые изображения с новинкой, которая уже доступна для предзаказа.

Напомним, что новая модификация предлагается в новом эксклюзивном оранжевом цвете и в темно-зеленом исполнении.

Изменения для модели произошли в экстерьере и интерьере, а двигателем для спецверсии будет 2,7-литровый 135-сильный агрегат, пару которому составит пятискоростная механика. Стоимость экспедиционного внедорожника составляет 1 039 990 рублей.