Ульяновский автомобильный завод представил новую версию своего внедорожника, созданную в честь Чемпионата Мира по футболу.
УАЗ представил спецверсию внедорожника УАЗ Патриот для ЧМ-2018
26.04.2018 06:00
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Как отметили в УАЗе, специальная версия создана для болельщиков и людей, интересующихся спортивными событиями.
Отличаться внедорожник для ЧМ-2018 будет уникальным окрасом кузова, а также интерьером, отделанным с использованием кожи, где также будут специальные вставки и футбольная символика.
В списке оснащенности дополнительно появится однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, новая отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза.
Кроме этого, у спецверсии УАЗ Патриот будут колесные диски размеров 16 дюймов, которые выполнены из легких сплавов. Стоимость новой версии отечественного внедорожника, созданной на базе комплектации «Престиж», составит 995 тысяч рублей.
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