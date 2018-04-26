УАЗ представил спецверсию внедорожника УАЗ Патриот для ЧМ-2018

Ульяновский автомобильный завод представил новую версию своего внедорожника, созданную в честь Чемпионата Мира по футболу.

Как отметили в УАЗе, специальная версия создана для болельщиков и людей, интересующихся спортивными событиями.

Отличаться внедорожник для ЧМ-2018 будет уникальным окрасом кузова, а также интерьером, отделанным с использованием кожи, где также будут специальные вставки и футбольная символика.

В списке оснащенности дополнительно появится однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, новая отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза.

Кроме этого, у спецверсии УАЗ Патриот будут колесные диски размеров 16 дюймов, которые выполнены из легких сплавов. Стоимость новой версии отечественного внедорожника, созданной на базе комплектации «Престиж», составит 995 тысяч рублей.