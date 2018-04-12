УАЗ представил «экспедиционный» внедорожник УАЗ «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод подготовил специальную версию своего внедорожника, которая получила необычный цвет кузова и пакет Off-Road.

Новое исполнение автомобиля уже доступно для заказа. УАЗ представил «экспедиционную» версию внедорожника «Патриот», цвет кузова которого будет оранжевым. В пакете Off-Road будет защита рулевых тяг и лебедка «Спрут 9000 Спорт».

Также в списке оборудования спецверсии предлагается резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, а также лестница на задней двери.

Еще для оранжевого внедорожника будет тягово-сцепное устройство, защита порогов, а также блокировка дифференциала заднего моста.

Для нового исполнения автомобиля будет предлагаться оранжевый цвет и зеленый, если первый предлагается впервые, то темно-зеленый цвет есть у обычной модели. В салоне автомобиля еще будет расположена информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном.

Под капотом автомобиля расположится 2,7-литровый двигатель мощностью 134,6 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 5-ступенчатая механика. Стоимость УАЗ Патриот составляет 1 039 000 рублей. У дилеров новинка уже доступна для предзаказа, а в конце мая стартуют «живые» продажи.