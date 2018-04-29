О спортивной версии седана Lada Vesta Sport уже достаточно давно не появлялось никакой информации. Впрочем, еще в январе в Сети появились патентные изображения новой версии седана, которая как ожидается дебютирует в августе в Москве.
Спортивная версия седана LADA Vesta Sport получит темный интерьер
29.04.2018 23:46
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Сейчас немало внимания привлекают обновленный лифтбек Лада Гранта и хэтчбек Лада Калина, шпионские снимки которых опубликовали в Интернете.
При этом наряду с этим, появились и данные о том, что Lada Vesta Sport может получить оформление салона, выполненное в черном цвете.
Ранее сообщалось, что черной будет обшивка потолка, при этом есть предложение, что в целом салон автомобиля будет выполнен в черном цвете.
Такой вывод был сделан на основании данных, которые утекли от одного из постоянных поставщиков «АвтоВАЗа».
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