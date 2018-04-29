Спортивная версия седана LADA Vesta Sport получит темный интерьер‍

О спортивной версии седана Lada Vesta Sport уже достаточно давно не появлялось никакой информации. Впрочем, еще в январе в Сети появились патентные изображения новой версии седана , которая как ожидается дебютирует в августе в Москве.

Сейчас немало внимания привлекают обновленный лифтбек Лада Гранта и хэтчбек Лада Калина, шпионские снимки которых опубликовали в Интернете.

При этом наряду с этим, появились и данные о том, что Lada Vesta Sport может получить оформление салона, выполненное в черном цвете.

Ранее сообщалось, что черной будет обшивка потолка, при этом есть предложение, что в целом салон автомобиля будет выполнен в черном цвете.

Такой вывод был сделан на основании данных, которые утекли от одного из постоянных поставщиков «АвтоВАЗа».