Lada Vesta Sport получила черную обшивку потолка салона

Такой вывод был сделан на основании информации, которая появилась на сайте предприятия «ЛайтТек плюс». Это предприятие занимается выпуском светотехнических приборов для использования в производстве автомобильной техники, и именно АвтоВАЗу в основном поставляет продукцию.

На сайте «ЛайтТек плюс» появился новый продукт — «Блок освещения салона 2180» (блок ЭРА-ГЛОНАСС).

Этот блок имеет черный цвет и предназначается он для спортивной версии седана Лада Веста.

Исходя из этих данных появилось предположение, что Lada Vesta Sport получит черную обшивку потолка, а такая опция встречается в основном только в топовых версиях дорогих автомобилей или же за дополнительную плату.

Не исключено, что спортивные версии седана, которые по предварительным данным поступят в серийное производство летом этого года, станут первыми в линейке АвтоВАЗа, получившие обшивку потолка особого цвета.

Источник: лада.онлайн