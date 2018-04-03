В сети появились первые шпионские фото спортивного Kia Cerato GT

Тестовый прототип автомобиля К3, который в России известен как Cerato, был замечен в Южной Корее. Фотографии с тестов уже опубликовали в Сети.

По предварительным данным, на тестах заметили спортивный Kia Cerato GT, который будет представлен во второй половине этого года.

В отличие от обычной версии седана «заряженный» вариант получит иной передний и задний бамперы, два патрубка выхлопной системы, немного измененную решетку радиатора, а также колесные диски другого дизайна.

Предполагается, что под капотом автомобиля расположится 1,6-литровый турбированный мотор, мощность которого составит около 200 л.с. при 265 Нм крутящего момента.

Работать с двигателем будет семискоростная автоматическая трансмиссия. Возможно еще одной коробкой будет шестискоростная механика. Напомним, что ранее Kia вывела на тесты новый таинственный кроссовер.