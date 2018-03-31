Kia вывела на тесты новый таинственный кроссовер

По предварительным данным новинкой станет серийная версия концепта SP, который дебютировал в Индии в феврале этого года. Сообщается, что тестовый прототип был замечен у офисного здания компании.

Новый кроссовер, по предварительным данным, будет предназначен для индийского рынка. Впрочем, если это действительно серийный SP, то его дизайн будет немного отличаться от прототипа. Во внешности будет иная решетка радиатора, а также другие фары.