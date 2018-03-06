В рамках открывшегося сегодня автосалона в Женеве компания Hyundai представила европейский вариант кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения.
Новый кроссовер Hyundai Santa Fe представлен в Женеве
На корейском рынке модель новой генерации дебютировала ранее и там она уже предлагается для заказа. При этом дебют европейской новинки состоялся в конце прошлого месяца, когда компания рассекретила автомобиль. В Женеве же кроссовер показали вживую.
К слову не так давно стало известно, что новый Santa Fe доберется и до российского рынка, но пока точных сроков выхода не называют.
Ожидается, что прием заказов на кроссовер стартует до конца года, однако серийное производство, как и живые продажи автомобиля начнутся только в следующем году.
Напомним, что новый Hyundai Santa Fe для Европы практически не отличается от варианта для корейского рынка, а американская версия также не получит кардинальных отличий. Более подробно о силовых установках портал ТвоёАвто писал ранее.