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Новый кроссовер Hyundai Santa Fe представлен в Женеве

Автосалон в Женеве
06.03.2018 21:52
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В рамках открывшегося сегодня автосалона в Женеве компания Hyundai представила европейский вариант кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения.

На корейском рынке модель новой генерации дебютировала ранее и там она уже предлагается для заказа. При этом дебют европейской новинки состоялся в конце прошлого месяца, когда компания рассекретила автомобиль. В Женеве же кроссовер показали вживую.

К слову не так давно стало известно, что новый Santa Fe доберется и до российского рынка, но пока точных сроков выхода не называют.

Ожидается, что прием заказов на кроссовер стартует до конца года, однако серийное производство, как и живые продажи автомобиля начнутся только в следующем году.

Напомним, что новый Hyundai Santa Fe для Европы практически не отличается от варианта для корейского рынка, а американская версия также не получит кардинальных отличий. Более подробно о силовых установках портал ТвоёАвто писал ранее.

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