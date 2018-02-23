Европейский Hyundai Santa Fe нового поколения рассекречен официально

Несколько дней назад состоялась презентация кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения для рынка Южной Кореи, при этом уже сегодня компания рассекретила европейский вариант автомобиля.

Так, новый европейский кроссовер Hyundai Santa Fe представлена официально, а его продажи на европейском рынке стартуют уже летом текущего года.

Европейская версия, впрочем как и американская, внешне не будет отличаться от варианта для Южной Кореи. Также практически не будет отличий и в салоне.

При этом для Европы кроссовер будет доступен с бензиновыми 2,4 GDI и 2.4 MPI, мощностью 185 и 172 л.с. соответственно. Дизельная линейка будет представлена R2.0 (150 или 182 л.с.) и R 2.2 (197 л.с.).

Среди трансмиссий будет восьмискоростной автомат, а также шестискоростная механика или автоматическая коробки передач, которые будут работать с переднеприводной системой или полным приводом HTRAC.

Для американского рынка новый Hyundai Santa Fe предложат только в пятиместном исполнении. К слову в США этот кроссовер носит название Santa Fe Sport, а семиместный вариант предлагается как удлиненная версия Santa Fe, в то время как в других странах это Grand Santa Fe.

При этом последний после смены поколений будет переименован в Santa Fe XL. Впервые для американского рынка кроссовер будет предлагаться с дизельным 2,2-литровым мотором, мощность которого составляет 200 л.с.

Среди бензиновых моторов будет 2.4 GDI (185 л.с.) и 2.0 T-GDi (235 л.с.). Все двигатели будут работать в паре с восьмискоростным автоматом. Премьера кроссовера нового поколения для Европы, в том числе и для России, будет проходить в рамках Женевского автосалона в марте. Для российского рынка новый Hyundai Santa Fe предложат с такими же моторами, что и европейский вариант.