Названа дата премьеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe в России

В Сети появилась информация о дате дебюта нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe в России. По данным российских СМИ, автомобиль для российского рынка презентуют в рамках Московского автосалона, который начнет работать в августе текущего года.

Напомним, что для корейского рынка автомобиль был представлен в конце прошлого месяца и об этом портал ТвоёАвто сообщал.

Вариант для европейского рынка будет представлен на автосалоне в Женеве уже менее чем через неделю. Впрочем, и эта версия уже была представлена.

Что касается российского рынка, то пока неизвестно с какой моторной гаммой и в каких комплектациях доедет автомобиль.