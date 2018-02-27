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KIA назвала цены на новый седан KIA Cerato 2019

Новости
27.02.2018 22:26
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В Детройте в прошлом месяце KIA представила седан для американского рынка, где он называется Forte, а в текущем месяце дебютировал автомобиль для Южной Кореи с названием K3. При этом вариант для европейского рынка, в том числе и для России носит название Cerato.

На рынке Южной Кореи новинка появится первой, тогда как для других рынков модель станет доступна позже в этом году. Сегодня в компании озвучили стоимость автомобиля для Южной Кореи, где седан уже стал доступен для покупки.

Более подробно об этой версии портал ТвоёАвто сообщал ранее. Главной особенностью нового поколения стало появление 1,6-литрового двигателя из семейства Smart Stream.

Мощность этого двигателя составляет 123 л.с. при 154 Нм. Пару мотору составит вариатор. Также в силовой линейке остался 2,0-литровый 147-сильный двигатель, пару которому также составляет вариатор, который пришел на смену шестискоростной коробке.

В списке комплектаций нового Kia K3 2019 есть светодиодная оптика, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном, круиз-контроль и ряд современных систем безопасности. Цена седана на корейском рынке составляет 15 900 000 вон минимум или 829 тысяч рублей.

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