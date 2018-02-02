Продажи Mitsubishi в России в январе выросли почти вдвое

Стали известны отчетные данные по продажам автомобилей марки Mitsubishi в России за прошлый месяц. Оказалось, что продажи автомобилей Mitsubishi в России в январе выросли почти вдвое до 2 103 реализованных штук.

В прошлом году в январе российским дилерам Mitsubishi удалось продать 1 076 автомобилей.

Бестселлером компании в нашей стране все также остается кроссовер Outlander.

В январе эта модель разошлась тиражом в количестве 1 180 экземпляров, а этот результат оказался лучше прошлогоднего на 25,9%.

Еще в январе производитель продал 460 внедорожников Pajero Sport и 308 кроссоверов ASX. Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Mitsubishi в России в 2017 году выросли на 45%.

Между тем сегодня сообщалось, что Mitsubishi Outlander стал доступнее за счет двух новых версий. Говоря о планах компании относительно российского рынка, то руководство рассматривает возможность локализации новых моделей марки.