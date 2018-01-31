Сборку новых моделей в России‍ может организовать Mitsubishi

Представители российского подразделения компании Mitsubishi в общении с журналистами заявили о возможности локализации автомобилей предлагаемых на российском рынке. В частности, сообщается, что в Mitsubishi рассматривают возможность локализации новых моделей.

Впрочем, пока каких-либо действий от головного офиса не последовало, хотя в российском офисе компании считают, что локальная сборка автомобилей Mitsubishi необходима.

Напомним, что ближайшей новинкой станет кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который на рынок планируется вывести в апреле текущего года.

К слову сегодня стали известны подробности о новинке для российского рынка.

Также недавно сообщалось, что Mitsubishi в РФ подняла цены на внедорожники Pajero Sport и Outlander.