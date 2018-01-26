Mitsubishi в РФ подняла цены на внедорожники Pajero Sport и Outlander

На российском рынке Mitsubishi изменила цены на своих два самых популярных внедорожника — Pajero Sport и Outlander.

Mitsubishi Outlander 2018 года с бензиновым мотором стал дороже от 10 до 30 тысяч рублей и теперь его базовая версия с передним приводом и 146-сильным 2,0-литровым мотором стоит от 1 529 000 рублей.

Полноприводная версия с этим мотором в 2018 году стала оцениваться в 1 529 000 рублей. Также на 30 тысяч рублей подорожали комплектации Instyle и Invite.

Вторая популярная в России модель — Pajero Sport сразу подорожала на 50 тысяч рублей, а такие данные приводит «АВТОСТАТ» со ссылкой на мониторинг цен.

В январе Pajero Sport предлагается по цене от 2 249 000 рублей до 2 849 990 рублей.