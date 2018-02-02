Российский офис Mitsubishi Motors объявил цены на две новые комплектации для кроссовера Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Outlander стал доступнее за счет двух новых версий
Дилерские центры марки стали предлагать две новые версии японского кроссовера, которые являются переднеприводными с 2,0-литровым 146-сильным мотором.
Изменения в комплектациях коснулись версий Invite и Intense+, теперь они доступны по цене от 1 579 990 и 1 699 990 рублей соответственно. При этом клиент может их заказать в полноприводных версиях, а за это придётся доплатить 110 тысяч рублей.
Также японский автопроизводитель добавил в комплектацию Intense+ камеру заднего вида, бесключевой доступ и расширил количество подушек безопасности (теперь их семь). Базовая версия Mitsubishi Outlander доступна от 1 529 000 рублей.
Стоит отметить, что Outlander стал самой популярной моделью марки. На российском рынке за год было продано 14 864 кроссовера, что на 50% больше чем годом ранее.
Напомним, в России по итогу 2017 года сегмент кроссоверов и внедорожников занял самую большую долю на рынке.