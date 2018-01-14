Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado в России пользуются ажиотажным спросом

Японская компания в России обнародовала данные по продажам своих автомобилей за прошлый год. Согласно официальным данным в 2017 году производителю удалось реализовать 117 931 автомобиль, в том числе и под премиальной маркой Lexus.

Этот результат в сравнении с 2016 годом оказался практически идентичным. Доля компании на рынке составила 7,4%.

Из общего объёма продаж 94 238 автомобилей пришлось на модели марки Toyota и еще 23 693 на авто бренда Lexus.

У компании Toyota в России самым востребованным автомобилем является Toyota RAV4, реализованный в количестве 32 931 экземпляр, что на 7,6% больше.

Второй самой востребованной моделью является седан Toyota Camry с результатом 28 199 проданных авто, что на 0,5% больше.

В тройке лидеров располагается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом 13 755 проданных экземпляров.

Стоит отметить, что обновленный Land Cruiser Prado поступил в продажу в ноябре и только за этот месяц россияне приобрели 1 760 внедорожников, а в декабре результат составил и вовсе 2 310 единиц.

Что касается второго внедорожника — Toyota Fortuner, то его старт продаж, который состоялся в ноябре, также можно назвать успешным, ведь за два месяце дилеры компании продали 1 270 единиц модели.