Российским журналистам удалось узнать о новинках, которые готовит АвтоВАЗ в текущем году. Как стало известно, «АВТОВАЗ» в 2018 году представит новые Granta, Xray Cross и Vesta Sport.

Российский автогигант намерен в этом году реализовать более 390 тысяч своих автомобилей, а помогут в этом и новинки, выход которых запланирован в течении года.

Точных сроков выхода новинок не называют, но при этом известно, что к выходу готовится обновленная версия Лады Гранты и Калины.

Как именно изменятся модели не сообщается и ранее по этому поводу ходило много слухов. По последним данным бренд Kalina в компании хотят упразднить и объединить с семейством Гранты, пишет портал Gazetadaily.ru.

Еще в этом году модельная линейка Lada пополнится двумя спортивными версия Весты, о которых уже сообщалось ранее.

Впрочем, одной из ярких российских новинок можно назвать кросс версию Lada Xray. Последний был показан в 2016 году в рамках Московского автосалона.

Напомним, что продажи автомобилей «АвтоВАЗа» в России в 2017 году выросли на 17%. С начала года «АвтоВАЗ» поднял цены на все модели Lada в среднем на 15 тыс. рублей.

Кроме этого, ранее был назван список опций, которые в 2018 году появятся в LADA Vesta, а также сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько кросс-версий своих авто‍.