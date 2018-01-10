В 2018 году компания «АВТОВАЗ» расширит свой модельный ряд двумя моделями седанов Vesta.
«АвтоВАЗ» выпустит две версии спортивного седана LADA Vesta
10.01.2018 08:12
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Российский автопроизводитель зарегистрировал две торговым марки LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line.
Эти модели получат новые моторы и по некоторым данным в LADA Vesta R будет присутствовать 180-сильный мотор объёмом 1,8-литра.
Не исключается, что в этой версии установят 1,8-литровый ДВС с отдачей 149 лошадиных сил. В LADA Vesta S-Line ожидается 140-сильный двигатель мощностью 140 л.с.
Разработкой новинок занимается отделение LADA Sport. В LADA Vesta R помимо более мощного мотора будет более агрессивный аэродинамический обвес, спортивная подвеска и усиленные тормоза.
Вторая версия седана будет значительно проще. Предположительно LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line будут представлены на Московском автосалоне в августе 2018 года.
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