«АвтоВАЗ» выпустит две версии спортивного седана LADA Vesta

В 2018 году компания «АВТОВАЗ» расширит свой модельный ряд двумя моделями седанов Vesta.

Российский автопроизводитель зарегистрировал две торговым марки LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line.

Эти модели получат новые моторы и по некоторым данным в LADA Vesta R будет присутствовать 180-сильный мотор объёмом 1,8-литра.

Не исключается, что в этой версии установят 1,8-литровый ДВС с отдачей 149 лошадиных сил. В LADA Vesta S-Line ожидается 140-сильный двигатель мощностью 140 л.с.

Разработкой новинок занимается отделение LADA Sport. В LADA Vesta R помимо более мощного мотора будет более агрессивный аэродинамический обвес, спортивная подвеска и усиленные тормоза.

Вторая версия седана будет значительно проще. Предположительно LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line будут представлены на Московском автосалоне в августе 2018 года.