Назван список опций, которые в 2018 году появятся в LADA Vesta

Компания «АВТОВАЗ» постоянно работает над улучшением своих моделей и каждый год в них появляются новые опции. Не исключением станет и 2018 году.

По данным некоторых СМИ, в следующим году в LADA Vesta SW появится электропривод двери багажника.

Также в мультимедийной системе семейства Vesta будет добавлена поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Но, наверное, самым приятным нововведением станет интеграция системы дистанционного управления LADA Connect, которая позволит управлять со смартфона некоторыми функциями автомобиля.