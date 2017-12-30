Компания «АВТОВАЗ» постоянно работает над улучшением своих моделей и каждый год в них появляются новые опции. Не исключением станет и 2018 году.
Назван список опций, которые в 2018 году появятся в LADA Vesta
30.12.2017 20:42
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По данным некоторых СМИ, в следующим году в LADA Vesta SW появится электропривод двери багажника.
Также в мультимедийной системе семейства Vesta будет добавлена поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Но, наверное, самым приятным нововведением станет интеграция системы дистанционного управления LADA Connect, которая позволит управлять со смартфона некоторыми функциями автомобиля.
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